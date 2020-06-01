В России коронавирусом заразились еще 8985 человек

В России за сутки выявлено еще 8985 случаев коронавируса. Всего в стране с начала пандемии зафиксировано 476 658 заболевших COVID-19.По выздоровлению из больниц выписали 3957 человека. Общее число выздоровевших увеличилось до 230 688.Также за сутки зафиксировано 112 летальных исхода. Всего с начала пандемии в стране от вируса умерли 5971 человек.За минувшие сутки сделано 294,4 тысячи тестов на коронавирус. Всего проведено 13 миллионов лабораторных исследований на COVID-19.