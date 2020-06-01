В Екатеринбурге ветерану ВОВ вернули деньги за несостоявшийся ремонт

12:34 | 8.06.2020

Фото: okna-servis-plus.ru

В Екатеринбурге предприниматель вернул деньги ветерану Великой Отечественной войны за несостоявшийся ремонт пластиковых окон. Сделано это было лишь после вмешательства прокуратуры.



Надзорное ведомство организовала проверку по обращению местной жительницы – ветеран ВОВ – которая пожаловалась на действия ИП, отказавшего возвращать деньги за ремонт пластиковых окон, который так и не был сделан.



Так, 14 февраля между женщиной и предпринимателем был заключен договор подряда на выполнение ремонтных работ. Договор заключили после предложенной по телефону бесплатной диагностики состояния пластиковых окон. Ветеран передала 23 850 рублей проводившему диагностику сотруднику торгово-монтажной компании.



Однако на следующий день после заключения договора женщина потребовала расторгнуть договор и вернуть деньги. 17 февраля было подано письменное заявление о расторжении договора. Предприниматель отказался удовлетворить заявление в полном объеме и предложил вернуть только 8200 рублей, сказав, что понесенные затраты оцениваются на 15 650 рублей.



– В нарушение ст. 10 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей» заказчику до заключения договора не была представлена необходимая информация, касающаяся производимых работ по ремонту окон. Кроме того, при проведении проверки предпринимателем не представлены документы, достоверно подтверждающие понесенные расходы в связи с исполнением договора подряда, – сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.



В целях защиты прав ветерана ВОВ прокуратура направила исковое заявление о расторжении договора подряда и взыскании денежных средств. После вмешательства надзорного органа до вынесения решения суда предприниматель добровольно удовлетворил исковые требования прокурора. Так, ветерану Великой Отечественной войны были возвращены 23 850 рублей.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»