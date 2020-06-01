В Екатеринбурге на улице Восточной убрали пешеходный переход

12:12 | 8.06.2020

Фото: Анна Рыбакова / E1.RU

В столице Урала на улице Восточной около ТЦ «Мегамарт» демонтировали пешеходный переход. Также вместе со знаками убрали и «лежачие полицейские.



Ближайший пешеходный переход находится всего в 100 метрах от демонтированного – на перекрестке Восточная – Большакова.



Добавим, что ранее автомобилисты были не довольны неоправданно близким расположением пешеходников, что замедляет поток транспорта.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»