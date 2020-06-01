В Невьянске росгвардейцы пресекли незаконное хранение наркотиков

11:55 | 8.06.2020

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Свердловской области

В Невьянске наряд вневедомственной охраны Росгвардии выявил и пресек факт незаконного хранения наркотиков.



Накануне, 7 июня, экипаж группы задержании во время патрулирования заметили на улице Солидарности молодого человека, который при виде патрульного автомобиля резко изменил направление своего движения. Он попытался скрыться, однако все же был задержан росгвардейцами. Во время задержания мужчина выбросил на землю сверток из фольги, что было зафиксировано видеорегистратором.



Задержанным оказался местный житель 1990 года рождения. При опросе он пояснил, что в свертке, который он выбросил, находится наркотическое вещество.



Наряд вневедомственной охраны сообщил о произошедшем в дежурную часть полиции, а также вызвал на место следственно-оперативную группу. Задержанного передали прибывшим сотрудникам уголовного розыска.



Подозрительный сверток полицейские изъяли в ходе осмотра места происшествия и направили на исследование. Результаты показали, что в свертке находится наркотик синтетического происхождения массой 0,43 грамма. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»