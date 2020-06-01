Новости дня
11:36 | 8.06.2020
Фото: zen.yandex.ru
В Белоярском прокуратура выяснит, нарушались ли жилищные права граждан
В рамках реализации программы по переселению жилой дом №9, расположенный на улице Школьная в поселке Белоярский, был введен в эксплуатацию 1 июня 2016 года. Однако граждане пожаловались на недостатки при строительстве этого дома и ненадлежащие условие проживания.
В ходе надзорных мероприятий запланирована выездная проверка с привлечением специалистов для дачи правовой оценки соблюдения требований при содержании общего имущества дома. Также будет проверена деятельность управляющей организации по обслуживанию многоквартирных домов.
При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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