В Кольцово прибыл самолет в медицинской маске

В екатеринбургском аэропорте Кольцово приземлился в медицинской маске самолет авиакомпании «Победа».– О том, как важно в ситуации с COVID-19 носить маску, напоминают даже самолеты. На фюзеляже также – благодарность медикам, которые сегодня помогают сотням тысяч россиян победить вирус. Мы тоже не устаем говорить спасибо героям в белых халатах! – рассказали в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.Напомним, что в Свердловской области на данный момент зафиксировано 7419 случаев коронавируса. Из больниц по выздоровлению выписались 3239 пациентов. Число смертей в регионе достигло 41.