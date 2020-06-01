На подъезде к уральской столице вводятся ограничения до 2022 года

11:05 | 8.06.2020

Фото: skyscrapercity.com

С сегодняшнего дня, 8 июня, на 79-121 километрах трассы М5 «Урал», а именно на подъезде к уральской столице со стороны Челябинска, действуют ограничения транспортного движения. Действовать они будут до 20 ноября 2020 года.



На указанном участке начинают проводить капитальный ремонт. Так, на участке в 13 километров в 2020 году количество полос расширят до четырех, а в 2021 году – на участке в 14 километров. Остальные работы будут проведены в 2022 году.



Ограничения для транспорта подразумевают снижение скорости или организации реверсивного движения уже с 8 июня.



Ремонтируемый участок расположен в районе деревень Малый Куляш, Аллаки, Знаменка, поселков Караболка и Клеопино, а также городов Касли и Снежинск.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»