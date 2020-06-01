10:46 | 8.06.2020

Фото: lycc1501.mskobr.ru

В столице Урала утверждены нормативы на бесплатное питание школьников в первом полугодии предстоящего учебного года. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский подписал соответствующий документ.



В пресс-службе городской администрации рассказали, что в день каждого из учеников 5-11-х классов из числа малообеспеченных и многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, будут кормить на сумму не более 84 рублей, 26 копеек.



Кроме того, для школьников с ВОЗ предусмотрено бесплатное двухразовое питание. Завтрак и обед для каждого из них будут стоить не более 182 рублей 37 копеек. На питание каждого ученика, обучающегося в 5-11-х классах, потратят не более 210 рублей 65 копеек в день.



Ученики 1-4 классов будут питаться каждый день на сумму 72 рубля 95 копеек. А школьника, которые обучаются на дома, выплатят денежную компенсацию в размере 118 рублей в день.



Документом закреплена обязанность руководства школ контролировать организацию питания школьников в соответствии с согласованным меню на две недели и режимом работы школы.



Александр Высокинский распорядился отдельным пунктом сформировать в среде учащихся культуру здорового питания.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»