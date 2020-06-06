Трассу Пермь-Екатеринбург перекроют уже завтра ночью

09:45 | 8.06.2020

На 334-м километре трассы Пермь-Екатеринбург в ночь на 10 июня перекроют транспортное движение в оба направления. Ограничения будут действовать с 02:00 до 02:40. Объехать закрытый участок можно будет через Московский тракт.



Перекрытие связано с монтажом надземного пешеходного перехода. Сейчас проход по нему закрыт, а перейти через проезжую часть пешеходы могут только через подземный пешеходный переход в 300-х метрах от поврежденного строения.



Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, а также соблюдать скоростной режим и ПДД.



Добавим, что узнать о состоянии проезда и сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы Уралуправтодора: 8 (800) 200-63-06.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»