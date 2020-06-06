В столице Урала на 15 суток закрыли пекарню из-за нарушения санитарных норм

09:28 | 8.06.2020

Фото: УФССП России по Свердловской области

В Екатеринбурге судебные приставы Орджоникидзевского отделения по решению суда приостановили деятельность пекарни на 15 суток из-за нарушения санитарных норм.



Пекарная «Шоти», расположенная на улице Машиностроителей, 47 допустила нарушение областного законодательства обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Так, доступ посетителей в пекарню не ограничивался, покупатели приобретали продукцию непосредственно в помещении. Кроме того, персонал не был обеспечен необходимым запасом одноразовых масок и не соблюдалась периодичность проведения уборки.



Суд признал индивидуального предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в видео приостановления деятельности пекарни на 15 суток. Судебные приставы опечатали помещение и предупредили должника об ответственности, если тот решит самовольно возобновить деятельность.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»