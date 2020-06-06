В Екатеринбурге загорелись два садовых дома и баня

09:13 | 8.06.2020

Фото: скриншот видео Александра Полякова / Типичный Екатеринбург

Накануне вечером в Екатеринбурге на улице Новоспасская загорелись два садовых дома и частная баня. Сообщение о пожаре поступило в 21:38.



Как сообщают очевидцы, первой загорелась баня. В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что огонь распространился на площадь 220 квадратных метров. Сгорели перегородки, перекрытие, кровля садового дома и баня. На соседнем участке сгорели надворные постройки и повредились перегородки и потолочное покрытие дома.



– В тушении пожара были задействованы 7 единиц техники, 31 человек личного состава. В 22:10 огонь локализован, в 22:25 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 03:45, – сообщили в МЧС.



К счастью, в пожаре никто не пострадал.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»