В Екатеринбурге сотни человек нарушают масочный режим в общественном транспорте

20:54 | 7.06.2020

Фото: Фёдор Серков

Квартальные инспекторы совместно с сотрудниками ГИБДД провели новый рейд по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. Всего сотрудники правопорядка проинспектировали 108 автобусов.



Как следует из протокола, без масок оказались 14 водителей и кондукторов, а также 327 пассажиров. Проверяющие провели 338 разъяснительных бесед, составили два протокола на водителей маршрутов № 014, № 054 и один на особо злостного нарушителя общественного порядка.



Инспекторы организовали проверки на остановке «Южная», у станции метро «Площадь 1905 года», остановках «Институт связи», «Шарташский рынок», улицах Технической и Машиностроителей.



Напомним, жители Свердловской области обязаны носить маски в общественных местах, в том числе на улицах, в транспорте и в магазинах. Нарушение указа губернатора влечёт за собой административное наказание в виде штрафов.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»