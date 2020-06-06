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18:23 | 7.06.2020
Фото: скрин из выпуска
Собчак высказалась о гибели уральца при задержании
«Доказательств того, что Владимир представлял реальную опасность для росгвардейцев, нет вообще никаких. Якобы при штурме квартиры он держал что-то похожее на автомат. Рулон бумаги? Никакого автомата при нем, конечно, не нашли. Дмитрий Песков уже сказал, что с полицейским насилием в России все о’кей. Не надо сравнивать с Америкой»,- сказала Собчак.
Напомним, 1 июня сотрудники Росгвардии штурмовали квартиру якобы похитителя обоев. Во время задержания, по словам силовиков, подозреваемый оказывал сопротивление и якобы был вооружен. По словам отца мужчины, увидев в руках у фигуранта нож для обоев и баллончик, бойцы его тут же застрелили. Согласно некоторым данным, мужчина брызнул баллончиком в лицо сотруднику СОБРа, и тот получил ожог лица.
Ранее в СУ СКР по Свердловской области рассказали о возбуждении уголовного дела по факту применения насилия в отношении представителя власти.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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