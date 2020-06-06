Собчак высказалась о гибели уральца при задержании

18:23 | 7.06.2020

Фото: скрин из выпуска

Ксения Собчак в конце своего авторского ролика «Осторожно: Новости!» в YouTube высказалась о смерти 27-летнего Владимира Таушанкова, который был застрелен бойцами Росгвардии в своей квартире на ЖБИ при попытке задержания.



«Доказательств того, что Владимир представлял реальную опасность для росгвардейцев, нет вообще никаких. Якобы при штурме квартиры он держал что-то похожее на автомат. Рулон бумаги? Никакого автомата при нем, конечно, не нашли. Дмитрий Песков уже сказал, что с полицейским насилием в России все о’кей. Не надо сравнивать с Америкой»,- сказала Собчак.



Напомним, 1 июня сотрудники Росгвардии штурмовали квартиру якобы похитителя обоев. Во время задержания, по словам силовиков, подозреваемый оказывал сопротивление и якобы был вооружен. По словам отца мужчины, увидев в руках у фигуранта нож для обоев и баллончик, бойцы его тут же застрелили. Согласно некоторым данным, мужчина брызнул баллончиком в лицо сотруднику СОБРа, и тот получил ожог лица.



Ранее в СУ СКР по Свердловской области рассказали о возбуждении уголовного дела по факту применения насилия в отношении представителя власти.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»