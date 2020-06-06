В Свердловской области за сутки обследовано на COVID-19 более 9 000 человек

15:37 | 7.06.2020

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

По данным на 7 июня, за минувшие сутки в Свердловской области проведено 10 672 исследования проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Медиками обследовано 9 252 человека.



Общее количество проведённых в регионе исследований составляет 352 277. Обследовано всего 326 716 человек.



Напомним, в Свердловской области число заражённых достигло 7419 (+240 за сутки). Умерли с ранее подтверждённым COVID-19 41 человек (+2), выписаны из больницы по выздоровлению 3239 пациент (+73).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»