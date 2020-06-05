В колонии Краснотурьинска сошьют тысячи утеплённых костюмов

14:04 | 7.06.2020

Фото: Начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области

В Краснотурьинской колонии ИК-16, где отбывают наказание женщины, сошьют на заказ 10000 комлектов утепленных костюмов.



Синоптики прогнозируют в этом году жаркое лето, однако потребительский рынок уже начал готовиться к зимним холодам.



Такое количество сшитых комплектов позволит обеспечить занятием более 100 человек, а также заработать колонии более 10 миллионов рублей.



Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»