В Екатеринбурге заразились коронавирусом ещё 103 человека

13:15 | 7.06.2020

Фото: РИА Новости

В Екатеринбурге за минувшие сутки коронавирус был подтверждён ещё у 103 человек.



В Свердловской области число заражённых достигло 7419 (+240 за сутки). Состояние 93 пациентов оценивается как тяжёлое, 84 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 42 – на аппаратах ИВЛ. 599 пациентов госпитализированы в состоянии средней тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно.



Умерли с ранее подтверждённым COVID-19 41 человек (+2), выписаны из больницы по выздоровлению 3239 пациент (+73).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»