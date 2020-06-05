На Среднем Урале умер 41-й пациент с COVID-19

12:45 | 7.06.2020

Фото: РИА Новости

В Свердловской области за последние сутки зафиксировали два новых случая смерти пациентов с ранее подтверждённым COVID-19. Общее число скончавшихся достигло 41.



Напомним, за минувшие сутки на Среднем Урале зарегистрировали 240 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе COVID-19 обнаружен у 7419 человек. Выписано ещё 73 человека. Всего уральские врачи вылечили 3239 пациентов.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»