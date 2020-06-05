Два игрока «Уралочки» получили вызов в сборную России

12:29 | 7.06.2020

Фото: ВК «Уралочка-НТМК»

Два игрока свердловского волейбольного клуба «Уралочка» получили вызов на тренировочный сбор национальной команды. Нападающая Ксения Парубец и либеро Дарья Пилипенко 29 июня отправятся в Анапу, где пройдут медицинское обследование и приступят к тренировкам в составе сборной.



Предварительно Всероссийская федерация волейбола согласовала даты проведения Кубка Ельцина в Екатеринбурге – турнир может состоятся 3-6 сентября.



«Кубок Ельцина можно провести в таком формате, когда сборная сыграет с несколькими клубами. Таким образом мы не потеряем на год сам турнир и сможем придать тренировочной деятельности соревновательный смысл»,- пояснил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Ярёменко.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»