В ночь на 10 июня перекроют движение по трассе Пермь-Екатеринбург

09:58 | 7.06.2020

РБК Пермь

В ночь на 10 июня из-за монтажа надземного пешеходного перехода перекроют участок трассы Р-242 Пермь-Екатеринбург. Работы на 334 км трассы будут проводиться с 2:00 до 2:40.



Движение перекроют в оба направления. Объехать закрытый участок можно будет через Московский тракт, а перейти проезжую часть – через подземный пешеходный переход в 300-х метрах от повреждённого строения.



Водителей и пешеходов просят с пониманием отнестись к ограничениям, обращать внимание на знаки и заранее планировать свой маршрут.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»