В Екатеринбурге полицейские рассказали гражданам, как не стать жертвой мошенников

Сотрудники УМВД России по Екатеринбургу вышли на улицы уральской столицы, чтобы провести с местными жителями профилактические беседы. Темой рейда стало большое количество преступлений, направленных на хищение денежных средств граждан с их банковских счетов.В пресс-службе ведомства рассказали, что по городу зафиксировано увеличение числа подобных преступлений. Отмечается, что потерпевшие сами отдают сбережения в руки злоумышленников. При этом, жертвами становятся не только пенсионеры, но и молодые люди.Ущерб от действий мошенников колеблется от нескольких десятков тысяч до нескольких миллионов рублей. Сотрудники полиции выявляют данные преступления, но уверены: лучше предотвратить противоправное действие, чем его расследовать.Правоохранители подготовили для жителей памятки, в которых описаны основные способы совершения мошенничеств и алгоритмы действия в ситуации, когда вас пытаются обмануть. С гражданами также проводились профилактические беседы.Полиция настоятельно рекомендует сохранять бдительность и не передавать денежные средства незнакомым лицам ни под каким предлогом, не сообщать номера банковских карт и коды из СМС, быть аккуратными при совершении покупок через интернет.