Новости дня
18:10 | 6.06.2020
Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу
В Екатеринбурге полицейские рассказали гражданам, как не стать жертвой мошенников
В пресс-службе ведомства рассказали, что по городу зафиксировано увеличение числа подобных преступлений. Отмечается, что потерпевшие сами отдают сбережения в руки злоумышленников. При этом, жертвами становятся не только пенсионеры, но и молодые люди.
Ущерб от действий мошенников колеблется от нескольких десятков тысяч до нескольких миллионов рублей. Сотрудники полиции выявляют данные преступления, но уверены: лучше предотвратить противоправное действие, чем его расследовать.
Правоохранители подготовили для жителей памятки, в которых описаны основные способы совершения мошенничеств и алгоритмы действия в ситуации, когда вас пытаются обмануть. С гражданами также проводились профилактические беседы.
Полиция настоятельно рекомендует сохранять бдительность и не передавать денежные средства незнакомым лицам ни под каким предлогом, не сообщать номера банковских карт и коды из СМС, быть аккуратными при совершении покупок через интернет.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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