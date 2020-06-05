Сотрудники ГИБДД Екатеринбурга разыскивают очевидцев ДТП, в котором пострадал пешеход

17:11 | 6.06.2020

Фото: ufatoday.ru

Сотрудники ГИБДД Екатеринбурга разыскивают очевидцев ДТП, которое произошло в уральской столице накануне на улице Центральной в микрорайоне Компрессорный.



Как сообщают в пресс-службе ведомства, 5 июня в 15:30 по местному времени водитель автомашины «Мазда СХ5» при движении задним ходом по улице Центральной в районе дома №12 допустил наезд на 53-летнюю женщину-пешехода, которая стояла на проезжей части около своего автомобиля. Пострадавшая ударилась о свое транспортное средство и получила травмы различной степени тяжести, в связи с чем и была госпитализирована в медицинское учреждение.



Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего и разыскивают очевидцев инцидента.



Если вы стали свидетелем ДТП, просим сообщить информацию сотрудникам ГИБДД по номерам 8-996-179-92-97 или 02. Конфиденциальность гарантируется, обещают в ведомстве.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»