Под Алапаевском сгорел частный жилой дом

16:23 | 6.06.2020

Фото: news.myseldon.com

Сегодня днем в поселке Асбестовский под Алапаевском сгорели надворные постройки и частный жилой дом. Площадь горения составила 78 квадратных метров.



Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 13:08 по местному времени. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали 14 спасателей на четырех спецмашинах.



Все работы на месте происшествия завершились в 15:20 по местному времени. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»