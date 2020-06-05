Инспекторы ДПС в Екатеринбурге наказали водителей за «рычащие» мотоциклы

В Екатеринбурге накануне вечером, 5 июня, инспекторы ДПС искали уличных гонщиков – водителей мотоциклов и автомобилей, которые мешают людям спать. В летнее время жалоб на подобных водителей, чьи транспортные средства издают крайне громкий звук, становится все больше. Участие в рейде приняли инспекторы отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области и мотопатрули на полицейских BMW. Мероприятие проходило на центральных улицах города, где любят погонять байкеры – Челюскинцев, Свердлова и других.Инспекторы ДПС останавливали байкеров на улицах, замеряя уровень шума мотоцикла специальным устройством. Водителям в отдельных случаях и самим было интересно, подходит ли их транспортное средство под установленные гостовские нормы. Сами они признаются, что, как правило, в случае, если все системы в мотоцикле заводские, то о нарушении не идет и речи. Шумят же те байкеры, которые устанавливают прямоточные глушители. Это касается и водителей автомобилей.Борьбу с шумными водителями инспекторы ДПС ведут уже на протяжении нескольких лет. Любителей «порычать» на своем автомобиле сотрудники полиции задерживают чуть ли не ежедневно.Всего за несколько часов на данном нарушении попались пять водителей. На них оформлены административные протокола по ст.8.23 КоАП РФ («Эксплуатация механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума»). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере пятисот рублей. В 2016 году депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» предлагали внести поправки и повысить штраф до 10 тысяч рублей, но инициатива так и осталась на бумаге.Подобные операции по отлову шумных водителей Госавтоинспекция намерена проводить и дальше. Сотрудники ДПС, как и большинство жителей города уверены, что таким автомобилистам – не место на дорогах столицы Урала.Отметим, что во время вчерашнего рейда попутно инспекторы ДПС пресекали и выявляли и иные нарушения. Как рассказали veved.ru в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, выявлено двое водителей мотоциклов, не имеющих водительских прав соответствующей категории, шестеро байкеров передвигались без шлема. Выписано 16 протоколов за тонировку передних боковых стекол автомобилей, два протокола за выезд на встречную полосу движения, 6 – за отсутствие полиса ОСАГО и 4 за нечитаемые госномера.