В Свердловской области на коронавирус обследовались более 317 тысяч человек

14:33 | 6.06.2020

Фото: rus.delfi.ee

По данным на 6 июня, за минувшие сутки в Свердловской области проведено 9854 исследования проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Медиками обследовано 9099 человек.



Общее количество проведенных в регионе исследований составляет 341605. Обследовано всего 317464 человека.



Напомним, в Свердловской области за сутки зарегистрировали 249 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в регионе Covid-19 обнаружен у 7179 человек.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»