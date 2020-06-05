 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Новости дня


Главная

14:28 | 6.06.2020

Фото: издание «Тагильский рабочий»

В Нижнем Тагиле ремонтируют дорогу по улице Дружинина

В Нижнем Тагиле в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» начались ремонтные работы дорожного полотна по улице Дружинина на ГГМ. Об этом сообщает издание «Тагильский рабочий».

Ремонт дорог ведет ООО «Тагилдорстрой». Подрядчику предстоит восстановить 1098 метров дорожного полотна, соединяющего Черноисточинское шоссе и Уральский проспект.

Добавим, в этом году МУП «Тагилдорстрой» стало генеральным подрядчиком по ремонту 22 улиц за 626,1 млн рублей в рамках упомянутого национального проекта. Организации предстоит провести ремонтные работы на улицах Красных Зорь, Горошникова, Геологов, Уральский проспект и Строителей, а также восстановить подъездную дорогу к санаторию «Сосновый бор».

В Нижнем Тагиле ремонтируют дорогу по улице Дружинина

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.

Если Вы хотите связаться с редакцией по теме этой публикации или поделиться своей историей, пишите на veved@veved.ru.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

18:10 | 6.06.2020
В Екатеринбурге полицейские рассказали гражданам, как не стать жертвой мошенников

17:11 | 6.06.2020
Сотрудники ГИБДД Екатеринбурга разыскивают очевидцев ДТП, в котором пострадал пешеход

16:23 | 6.06.2020
Под Алапаевском сгорел частный жилой дом

16:02 | 6.06.2020
Инспекторы ДПС в Екатеринбурге наказали водителей за «рычащие» мотоциклы

15:59 | 6.06.2020
Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области постепенно снижается

15:33 | 6.06.2020
Полиция и Росгвардия продолжают разгонять ночных тусовщиков в Екатеринбурге

14:46 | 6.06.2020
Пермяки осудили блогера-оппозиционера за оскорбление ветерана ВОВ

14:33 | 6.06.2020
В Свердловской области на коронавирус обследовались более 317 тысяч человек

14:28 | 6.06.2020
В Нижнем Тагиле ремонтируют дорогу по улице Дружинина

13:37 | 6.06.2020
В Екатеринбурге коронавирусом заразились еще 102 человека

12:51 | 6.06.2020
Уральские врачи вылечили еще 169 пациентов с Covid-19

12:47 | 6.06.2020
Скончались еще два свердловчанина с коронавирусом

12:36 | 6.06.2020
В России Covid-19 обнаружен еще у 8 855 человек

12:35 | 6.06.2020
В Свердловской области еще 249 человек заразились коронавирусом

12:12 | 6.06.2020
В Каменске-Уральском мать заперла ребенка в машине, «чтобы не подвергать риску заражения коронавирусом»

11:27 | 6.06.2020
В Нижнем Тагиле реконструируют мемориал на Центральном кладбище за 32,6 млн рублей

10:58 | 6.06.2020
В Свердловской области открыли для посещения кладбища

10:36 | 6.06.2020
В Екатеринбурге случилось ДТП с участием «Яндекс.Такси»

10:20 | 6.06.2020
В Свердловской области сгорел сарай с автомобилем внутри

02:38 | 6.06.2020
Путин поменял военно-административное деление России

01:24 | 6.06.2020
ВОЗ рекомендует использовать маски повсеместно

05.06.2020

20:58 | 5.06.2020
Семья из Екатеринбурга просит свердловчан помочь тяжело больному ребенку

20:12 | 5.06.2020
Решение о продлении ограничительных мер в Свердловской области будет принято в понедельник

19:53 | 5.06.2020
ОКБ №1 в Свердловской области запустила новый ангиографический комплекс для увеличения количества операций

19:01 | 5.06.2020
Парад Победы в Прикамье состоится, когда позволит эпидобстановка

18:59 | 5.06.2020
Депутат Дмитрий Ионин будет лечиться от коронавируса дома

18:41 | 5.06.2020
В Свердловской области стартует Фестиваль граффити, посвященный Дню России

18:20 | 5.06.2020
45 тысяч человек находятся под наблюдением врачей в Свердловской области

18:10 | 5.06.2020
На Урале задержаны члены межрегиональной преступной группировки по торговле наркотиками

17:57 | 5.06.2020
Житель Новоуральска приговорен к реальному сроку за вождение в пьяном виде

17:40 | 5.06.2020
В Екатеринбурге увеличили бюджетное финансирование молодежной политики

17:19 | 5.06.2020
У депутата Госдумы Дмитрия Ионина обнаружен коронавирус

17:11 | 5.06.2020
В Свердловской области сгорел частный жилой дом

17:06 | 5.06.2020
Театры и концертные организации Пермского края возобновляют репетиции

17:03 | 5.06.2020
Профессиональные спортсмены Пермского края возвращаются к тренировочному процессу

17:01 | 5.06.2020
В Свердловской области проведено еще 9442 исследования на коронавирус

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Июнь      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 


 