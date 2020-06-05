В Нижнем Тагиле ремонтируют дорогу по улице Дружинина

В Нижнем Тагиле в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» начались ремонтные работы дорожного полотна по улице Дружинина на ГГМ. Об этом сообщает издание «Тагильский рабочий».Ремонт дорог ведет ООО «Тагилдорстрой». Подрядчику предстоит восстановить 1098 метров дорожного полотна, соединяющего Черноисточинское шоссе и Уральский проспект.Добавим, в этом году МУП «Тагилдорстрой» стало генеральным подрядчиком по ремонту 22 улиц за 626,1 млн рублей в рамках упомянутого национального проекта. Организации предстоит провести ремонтные работы на улицах Красных Зорь, Горошникова, Геологов, Уральский проспект и Строителей, а также восстановить подъездную дорогу к санаторию «Сосновый бор».