Уральские врачи вылечили еще 169 пациентов с Covid-19

12:51 | 6.06.2020

Фото: guberniya.tv

По данным на 6 июня, на Среднем Урале из больниц по выздоровлению выписались еще 169 человек. Таким образом, общее число вылечившихся от Covid-19 пациентов в регионе составляет 3166.



Напомним, в Свердловской области выявлены 7179 случаев заражения (+249 за сутки). В тяжелом состоянии находятся 81 человек, в среднем –570, остальные – в удовлетворительном. За сутки зарегистрировано два новых случая смерти больных COVID-19 (за все время – 39).

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»