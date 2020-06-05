В России Covid-19 обнаружен еще у 8 855 человек

За последние сутки в России выявлено 8 855 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 36,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 197 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 8 708 человек.Всего на сегодняшний день в России выявлено 458 689 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 725 летальных исходов, выздоровело 221 388 человек.