Новости дня
11:27 | 6.06.2020
Фото: ntagil.bezformata.com
В Нижнем Тагиле реконструируют мемориал на Центральном кладбище за 32,6 млн рублей
Согласно документу, опубликованному на сайте Госзакупок, на реконструкцию мемориала, расположенного на Центральном кладбище, будет выделено 32,6 млн рублей.
Подрядчику предстоит установить новые вазоны, урны и лавки, привести в порядок освещение и сделать ограждение. Кроме того, исполнитель должен будет уложить новую плитку, провести работы по облагораживанию площадки, где расположен постамент; после завершения ремонтных работ необходимо вывезти с территории мусор.
Срок исполнения заказа – 25 августа.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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