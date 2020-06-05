В Нижнем Тагиле реконструируют мемориал на Центральном кладбище за 32,6 млн рублей

11:27 | 6.06.2020

Фото: ntagil.bezformata.com

Власти Нижнего Тагила ищут подрядчика, который отремонтирует мемориал воинам, погибшим от ран в госпиталях Ленинского района во время войны.



Согласно документу, опубликованному на сайте Госзакупок, на реконструкцию мемориала, расположенного на Центральном кладбище, будет выделено 32,6 млн рублей.



Подрядчику предстоит установить новые вазоны, урны и лавки, привести в порядок освещение и сделать ограждение. Кроме того, исполнитель должен будет уложить новую плитку, провести работы по облагораживанию площадки, где расположен постамент; после завершения ремонтных работ необходимо вывезти с территории мусор.



Срок исполнения заказа – 25 августа.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»