В Свердловской области открыли для посещения кладбища

10:58 | 6.06.2020

Фото: yazovskikh-yuri2.blogspot.com

Жителям Свердловской области разрешили ходить на кладбища. Об этом заявил вице-губернатор региона Павел Креков.



По его словам, посещать кладбища можно на тех же условиях, что парки и скверы: с соблюдением масочного режима и социальной дистанции.



Добавим, что завтра, 7 июня, православные отметят Троицу, в рамках которой принято ходить на могилы близких.



Напомним, по состоянию на 5 июня в Свердловской области зарегистрировано 6 930 случаев заражения коронавирусом.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»