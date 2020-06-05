В Свердловской области сгорел сарай с автомобилем внутри

10:20 | 6.06.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня ночью в поселке Тугулым Тугулымского городского округа на площади 35 квадратных метров сгорел сарай и автомобиль «УАЗ-469».



Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило еще накануне, в 23:01 по местному времени. На вызов выехали восемь спасателей на двух спецмашинах.



Все работы на месте происшествия завершились в 00:20 по местному времени. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»