Новости дня
10:20 | 6.06.2020
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Свердловской области сгорел сарай с автомобилем внутри
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило еще накануне, в 23:01 по местному времени. На вызов выехали восемь спасателей на двух спецмашинах.
Все работы на месте происшествия завершились в 00:20 по местному времени. Причины возгорания выясняются.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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