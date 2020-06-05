ВОЗ рекомендует использовать маски повсеместно

01:24 | 6.06.2020

Во время брифинга глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус 5 июня заявил, что в ВОЗ пересмотрели свои рекомендации по использованию защитных масок во время пандемии коронавируса. Трансляция брифинга велась на сайте организации.



Теперь маски рекомендуют носить во всех местах массового скопления людей, особенно там, где распространение вируса широко. Также в организации подчеркнули важность ношения средств защиты людьми старше 60 лет, и любых медицинских сотрудников, даже если они не работают непосредственно с пациентами с COVID-19.



«В свете выявленных свидетельств ВОЗ советует правительствам рекомендовать использование масок населением там, где отмечено широкое распространение вируса и затруднено физическое дистанцирование», - отметил гендиректор ВОЗ.



Он подчеркнул, что это касается, например, общественного транспорта, магазинов, и других мест массового пребывания людей.



Кроме этого, он отметил, что маска должна быть минимум трёхслойной.



Добавим, организация выпускала рекомендации по ношению масок:



Перед тем как надеть маску, обработайте руки списодержащим средством или вымойте их с мылом.



Наденьте маску так, чтобы она закрывала нос и рот без зазоров между лицом и маской.



Не касайтесь маски во время использования; в случае прикосновения обработайте руки спиртосодержащим средством и вымойте их с мылом.



Как только маска становится сырой, замените ее на новую, и не используйте одноразовые маски повторно.



Чтобы снять маску: снимите маску, держась за резинки сзади (не прикасаясь к передней части маски); и сразу же выбросьте в закрывающийся контейнер для отходов; обработайте руки спиртосодержащим средством или вымойте их с мылом.

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