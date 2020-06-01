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20:12 | 5.06.2020
Фото: Instagram Евгения Куйвашева
Решение о продлении ограничительных мер в Свердловской области будет принято в понедельник
Решение о продлении ограничительных мер в Свердловской области будет подписано в понедельник, об этом рассказал губернатор Евгений Куйвашев в своем Instagram.
Глава региона также подчеркнул, что на Среднем Урале остается высоким количество выявленных случаев заболевания COVID-19.
«Это связано с тем, что мы проводим большое количество исследований, сделано уже больше 320 тыс. лабораторных тестов на COVID-19. Я считаю такую стратегию правильной: лучше обладать максимально полной информацией о ситуации, чем пребывать в неведении», - отметил губернатор.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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