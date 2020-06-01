Решение о продлении ограничительных мер в Свердловской области будет принято в понедельник

20:12 | 5.06.2020

Фото: Instagram Евгения Куйвашева



Решение о продлении ограничительных мер в Свердловской области будет подписано в понедельник, об этом рассказал губернатор Евгений Куйвашев в своем Instagram.



Глава региона также подчеркнул, что на Среднем Урале остается высоким количество выявленных случаев заболевания COVID-19.



«Это связано с тем, что мы проводим большое количество исследований, сделано уже больше 320 тыс. лабораторных тестов на COVID-19. Я считаю такую стратегию правильной: лучше обладать максимально полной информацией о ситуации, чем пребывать в неведении», - отметил губернатор.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»