ОКБ №1 в Свердловской области запустила новый ангиографический комплекс для увеличения количества операций

19:53 | 5.06.2020

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской ОКБ №1 запущен новый ангиографический комплекс, позволяющий увеличить качество и количество операций, об этом рассказали в департаменте информполитки региона.



Отмечается, что диагностические и лечебные малоинвазивные вмешательства в новой ангиографической операционной уже начали выполнять.



«Это наша новая «рабочая лошадка». Так как этот универсальный аппарат позволяет выполнять 99% малоинвазивных вмешательств. У нас в больнице уже есть подобный ангиограф предыдущего поколения. Но это усовершенствованная модель, при создании которой были учтены разработки последних лет», – сказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения СОКБ №1 Лев Кардапольцев.



Таким образом, в составе ангиографического центра уже семь операционных, 4 из которых оборудованы ангиографами. Стоимость одного комплекса составляет около 50 миллионов рублей.



Добавим, что в течение прошлого года сотрудники СОКБ №1 выполнили около 4 тысяч диагностических процедур и более 3 тысяч высокотехнологичных вмешательств. Новый аппарат позволит увеличить объемы таких работ.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»