45 тысяч человек находятся под наблюдением врачей в Свердловской области

18:20 | 5.06.2020

Фото: 123ru.net

В Свердловской области под медицинским наблюдением из-за коронавируса находятся 45 тысяч граждан, об этом рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора.



Напомним, что всего в регионе лабораторно подтверждено 6679 случаев заболевания. 3930 человек находятся в стационарах и проходят лечение. Больше всего случаев подтверждено в Екатеринбурге (4586), на втором месте Нижний Тагил (246), на третьем Верхняя Пышма (179).

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»