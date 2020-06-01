На Урале задержаны члены межрегиональной преступной группировки по торговле наркотиками

18:10 | 5.06.2020

Фото: пресс-служба УФСБ России по Свердловской области

На Урале задержали двух членов межрегиональной преступной группировки по торговле наркотиками, об этом рассказали в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области.



Незаконную лабораторию по культивированию марихуаны обнаружили при обследовании бокса ГПК «Центральный». Всего сотрудники УФСБ нашли там 614 кустов растения, а также полимерные свертки массой 214,42 граммов. Также в помещении находился упаковочный материал, весы и другие приспособления.



«С целью принятия процессуальных решений все материалы переданы в МО МВД России «Заречный», - отметили в УФСБ.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»