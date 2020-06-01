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18:10 | 5.06.2020
Фото: пресс-служба УФСБ России по Свердловской области
На Урале задержаны члены межрегиональной преступной группировки по торговле наркотиками
Незаконную лабораторию по культивированию марихуаны обнаружили при обследовании бокса ГПК «Центральный». Всего сотрудники УФСБ нашли там 614 кустов растения, а также полимерные свертки массой 214,42 граммов. Также в помещении находился упаковочный материал, весы и другие приспособления.
«С целью принятия процессуальных решений все материалы переданы в МО МВД России «Заречный», - отметили в УФСБ.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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