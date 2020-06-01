Житель Новоуральска приговорен к реальному сроку за вождение в пьяном виде

17:57 | 5.06.2020

Фото: versiya.info

Новоуральский городской суд вынес приговор Евгению Писареву. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления).



Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, обвиняемый был ранее судим за вождение в состоянии алкогольного опьянения: тогда судья назначил ему 200 часов обязательных работ и лишил Писарева права заниматься деятельностью по управлению транспортными

средствами на срок три года.



Несмотря на это, обвиняемый повторил правонарушение 6 февраля 2020 года. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, Писарев сидел за рулем своего «Hyundai Solaris». Не справившись с управлением автомобиля, обвиняемый стал виновником ДТП, в котором допустил столкновение с автомобилем «Mitsubishi Lancer». При госпитализации и был выявлен факт алкогольного опьянения правонарушителя.



Новоуральский городской суд назначил Евгению Писареву наказание в виде лишения свободы на срок четыре месяца с отбыванием в колонии-поселении, с лишением специального права управления транспортными средствами на три года.



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»