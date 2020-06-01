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17:40 | 5.06.2020

В Екатеринбурге увеличили бюджетное финансирование молодежной политики

Александр Высокинский подписал постановление по увеличению объемов финансирования муниципальной программы по реализации молодежной политики и патриотического воспитания в 2020 году.

Увеличение финансирования связано с тем, что два подведомственные муниципальные учреждения – Центр внешкольной работы «Спектр» и Детско-юношеский центр «Спутник», получили финансовую поддержку около 1 миллиона 400 тысяч рублей на ремонт и приобретение музыкальной аппаратуры, мебели и спортинвентаря. Об этом рассказала председатель Комитета по молодёжной политике Администрации города Екатеринбурга Юлия Касимова.

Она также отметила, что недавно Екатеринбург выиграл в конкурсе на поучение субсидии из областного бюджета на финансирование отдельных направлений молодёжной политики и патриотического воспитания. Конкурс проводился среди муниципальных образований Свердловской области.

«Размер субсидии составил 1 миллион 300 тысяч рублей и фактически в 7 раз превышает прошлогодний – 206 тысяч. Мы расцениваем это как демонстрацию доверия к концепции работы муниципальной системы молодёжной политики Екатеринбурга, высокую оценку эффективности наших проектов со стороны министерства образования и молодёжной политики Свердловской области. Эти средства будут направлены в большей степени на поддержку молодёжных инициатив – почти 380 тысяч рублей дополнительно к 620 тысячам, выделенным на это направление в городском бюджете в 2020 году», – отметила Юлия Касимова

Полученные деньги, по словам председателя Комитета по молодёжной политике, позволят поддержать ещё не менее 20 молодежных проектов. Все они будут реализованы до конца года. Кроме того, эти средства позволят открыть в Екатеринбурге новый Молодёжный центр «ДляКаждого», который сейчас ремонтируется.

«Это будет современная коворкинг-площадка, оборудованная для создания и реализации социально значимых проектов. Более 300 тысяч рублей направим на поддержку волонтёров-поисковиков, волонтёрские команды патриотической направленности и проведение летних выездных патриотических смен. Мы воодушевлены и готовим новый проект муниципальной программы. Надеемся на поддержку Екатеринбургской городской Думы и молодёжи города» – подытожила Юлия Касимова.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»

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