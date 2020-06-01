В Свердловской области сгорел частный жилой дом

17:11 | 5.06.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня днем в поселке Басьяновский под Верхней Салдой сгорели частный жилой дом и надворные постройки. Площадь горения составила 104 квадратных метра.



Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 14:06 по местному времени. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали 14 спасателей на четырех спецмашинах.



Все работы на месте происшествия завершились в 16:05 по местному времени. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»