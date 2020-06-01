В Свердловской области проведено еще 9442 исследования на коронавирус

17:01 | 5.06.2020

Фото: yandex.com

По данным на 5 июня, за минувшие сутки в Свердловской области проведено 9442 исследования проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Медиками обследовано 8935 человек.



Общее количество проведенных в регионе исследований составляет 331751. Обследовано всего 308365 человек.



Напомним, в Свердловской области за сутки зарегистрировали 251 новый случай коронавирусной инфекции. Всего в регионе Covid-19 обнаружен у 6930 человек.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»