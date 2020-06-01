Пресс-секретарь президента России высказался о ситуации с екатеринбуржцем, убитым СОБРом

16:24 | 5.06.2020

Фото: yandex.ru

В администрации президента России рассказали, что в Кремле знают о происшествии в Екатеринбурге, в результате которого погиб 27-летний Владимир Таушанков, подозреваемый в краже четырех рулонов обоев. Там считают, что не стоит преувеличивать важность этой темы.



«Мы видим, некоторые высказываются по этой теме, эта тема обсуждается, но вместе с тем не следует как-то преувеличивать, скажем так, масштабы обсуждения в федеральном поле», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Эха Москвы» об общественной реакции на действия силовиков.



По словам Пескова, это ««не вопрос президента и его администрации». «Смотрите, существует определенная надзорная система за действиями полицейских. При необходимости МВД проводит свое внутреннее разбирательство. Мы видели с вами информацию о, скажем так, посягательстве этого человека, этого гражданина на представителей органов правопорядка, нож и так далее», — заявил пресс-секретарь Владимира Путина.



Напомним, 1 июня сотрудники Росгвардии штурмовали квартиру якобы похитителя обоев. Во время задержания, по словам силовиков, подозреваемый оказывал сопротивление и якобы был вооружен. По словам отца мужчины, увидев в руках у фигуранта нож для обоев и баллончик, бойцы его тут же застрелили. Согласно некоторым данным, мужчина брызнул баллончиком в лицо сотруднику СОБРа, и тот получил ожог лица.



Ранее в СУ СКР по Свердловской области рассказали о возбуждении уголовного дела по факту применения насилия в отношении представителя власти.



Добавим, что Дмитрий Песков 2 июня сказал, что данное убийство нельзя сравнивать с убийством Джорджа Флойда в США: «Я не соглашусь с вами, что вопросы, которые сейчас находятся во главе угла общественной жизни США, имеют отношение к нашей повестке дня. У нас своя повестка дня, и, слава Богу, того, что происходит в Америке, у нас не происходит. Никаких параллелей здесь не видим». В тот же день пресс-секретарь президента отказался от комментирования ситуации, сославшись на неполноту информации и недостаток деталей истории.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»