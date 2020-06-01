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15:55 | 5.06.2020

Фото: страница Дмитрия Ионина "ВКонтакте"

Свердловский депутат добивается экстрадиции из ОАЭ финансовых махинаторов

Свердловский депутат Госдумы Дмитрий Ионин помог вычислить местоположение мошенников, которые более 10 лет скрывались от следствия. Об этом он рассказал на своей странице «ВКонтакте».

По словам депутата, речь идёт об основателях финансовой пирамиды «Рубин», которые провернули махинации более, чем на 2 миллиарда рублей.

«Деньги вкладчиков привлекались под 20-25% годовых, реклама проекта давалась не только в России, но и в странах СНГ», – рассказывает Ионин.

Также он отметил, что обвинение Алексею Зайцеву и Серафиме Будановой, которые контролировали финансовые потоки «Рубина», было предъявлено заочно, но их поиском не занимались.

«Потому нам с обманутыми вкладчиками пришлось проводить собственное расследование. В итоге удалось установить, что Зайцев и Буданова преспокойно проживают в фешенебельных условиях в городе Дубаи в Объединенных Арабских Эмиратах», – отметил Дмитрий Ионин.

На основании расследования депутат направил запрос в Генпрокуратуру России, и информация официально подтвердилась.

«В связи с этим, 22 мая 2020 года, наконец был направлен запрос о выдаче обвиняемых российскому правосудию. Спустя десять лет после бегства создателей "Рубина" появился шанс привлечь их к ответственности, а также взыскать часть средств в пользу обманутых вкладчиков», – сообщил Ионин.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»

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