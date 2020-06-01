Жительница Свердловской области молотком избила сожителя до смерти

15:38 | 5.06.2020

Фото: yandex.ru

Жительница поселка городского типа Ачит признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).



Как рассказали в СУ СКР по Свердловской области, инцидент произошел 4 января. Обвиняемая с сожителем, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сильно повздорили, в результате чего женщина вооружилась молотком и несколько раз ударила им по голове собутыльника. Потерпевший скончался на месте.



Об убийстве стало известно, после того как обвиняемая позвонила подруге и рассказала о случившемся. Последняя вызвала полицию.



Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.





Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»