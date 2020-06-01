В Екатеринбурге ожидается прилет Владимира Путина

15:18 | 5.06.2020

Фото: belvpo.com

В Екатеринбурге на начало осени запланировано заседание Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Ожидается, что мероприятие посетит и сам президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.



Официальная дата проведения заседания пока неизвестна, однако, предположительно, встреча продет в конце сентября – начале октября. Об этом на итоговом заседании коллегии Министерства спорта РФ сообщил помощник президента РФ Игорь Левитин. «Если все пойдет по плану, мы планируем провести Совет осенью. Пока это запланировано на конец сентября - начало октября в Екатеринбурге. Но мы будем смотреть на ситуацию с коронавирусом», – рассказал Игорь Левитин.



Главной темой заседания станет рассмотрение новой стратегии развития физкультуры и спорта. «У нас есть срок 30 июня, и мы хотели бы, чтобы эта стратегия была разработана с учетом замечаний. Сегодня при разработке надо учитывать опыт передовых спортивных стран. Естественно, спортивный график должен быть увязан с международным, ряд соревнований будут начинаться на международном уровне, важно быть в контакте», – цитирует ТАСС Левитина.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»