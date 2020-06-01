В Екатеринбурге планируется первое с начала пандемии коронавируса массовое мероприятие

15:02 | 5.06.2020

Фото: ural56.ru

В Екатеринбурге 20 июня пройдет первый в этом году футбольный матч российской премьер-лиги. Отметим, массовое мероприятие станет первым крупным событием с начала коронавирусной пандемии.



В этот день планируется провести матч между «Уралом» и «Рубином». Болельщики смогут посетить игру только в том случае, если Свердловская области будет на втором этапе снятия ограничений. При этом, стадион будет открыт только для 10% зрителей, 3000 болельщиков.



Отметим, официально регион не начал даже первый этап снятия ограничений.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»