Власти Свердловской области выделили 295,2 млн рублей на антисептики и термометры для школ и детсадов

13:52 | 5.06.2020

Фото: augustnews.ru

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил обеспечить детские сады и школы 73 муниципальных образований настенными дозаторами с антисептиками, бесконтактными термометрами и бактерицидными облучателями. На эти цели из областного бюджета выделено 295,2 миллиона рублей.



Новыми антикоронавирусными устройствами будут оснащены дежурные группы в детских садах, школы, где будет проходить ЕГЭ, и загородные летние лагеря.



Напомним, в Свердловской области за сутки зарегистрировали 251 новый случай коронавирусной инфекции. Всего в регионе Covid-19 обнаружен у 6930 человек.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»