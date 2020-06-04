Пропавшего без вести свердловчанина ищут в нескольких регионах страны

13:37 | 5.06.2020

Фото: Поисковый отряд «Abris»

Отряд «Abris» объявил о начале поисков 58-летнего жителя поселка Дружинино Нижнесергинского района. Андрей Юрьевич Балмашев ушел из дома 23 мая и не вернулся.



Отмечается, что пропавший нуждается в медицинской помощи и может передвигаться автостопом в Пермь.



Приметы: рост 170 см, зеленые глаза, худощавое телосложение.



На момент пропажи был одет в синие джинсы, вязаную кофту на молнии синего цвета, футболку с длинным рукавом, кепку и черные кожаные туфли.



Если вам что-либо известно о местонахождении Андрея Юрьевича, просим позвонить по номерам 8-961-767-17-49, 02 или 102.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»