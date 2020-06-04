Новости дня
13:23 | 5.06.2020
Фото: yandex.kz
Следователи совместно с полицией нашли несовершеннолетнюю, пропавшую в Екатеринбурге 9 мая
Напомним, девушка ушла из дома по улице Военная в Екатеринбурге утром 9 мая. Поисками занимались сотрудники полиции, следователи СКР и волонтеры добровольных поисковых отрядов. Отрабатывались различные версии того, в связи с чем могла девушка без предварительного уведомления родных на длительное время покинуть место своего проживания.
На данный момент устанавливаются причины ее ухода из дома. По окончании выяснения всех обстоятельств произошедшего сотрудники СКР примут меры профилактического характера, направленные на недопустимость повторения ситуации.
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции №12 установили местонахождение несовершеннолетней. Полицейские обнаружили её 4 июня 2020 года на территории поселка Палкино, после чего «потеряшка» с законными представителями была препровождена к сотрудникам Следственного комитета», – рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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