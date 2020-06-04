Свердловские врачи вылечили от COVID-19 почти 3 000 пациентов

12:53 | 5.06.2020

Фото: РИА Новости

В Свердловской области за последние сутки выписано по выздоровлению ещё 170 человек. Всего уральские врачи спасли 2997 пациентов.



Напомним, на Среднем Урале за сутки зарегистрировали 251 новый случай коронавирусной инфекции. Всего в регионе Covid-19 обнаружен у 6930 человек. Зафиксировали также два новых случая смерти пациента с COVID-19. Общее число умерших в области увеличилось до 37.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»