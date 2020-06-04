Новости дня
12:55 | 5.06.2020
Депутату думы Белоярки вынесли приговор по делу о незаконной рубке
Напомним, что расследованием уголовного дела занимались сотрудники Следственного отдела по городу Заречный СУ СК России по Свердловской области. Оперативным сопровождением занимались сотрудники территориального отдела УФСБ. По данным издания, Алексей Бутаков признал свою вину, в связи с чем дело рассматривалось в особом порядке.
По информации издания, уголовное дело возбуждено по факту незаконной рубки недалеко от туристических баз, расположенных на западном берегу Белоярского водохранилища. События происходили зимой 2017-2018 гг.
Алексей Бутаков ранее работал главным специалистом по охране и защите леса ГКУ СО «Свердловское лесничество», но в мае 2018 года был уволен после возбуждения в отношении него уголовного дела по ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Впоследствии суд, учитывая признание вины и раскаяние подсудимого, прекратил уголовное дело на основании статьи 25.1 Уголовно-процессуального кодекса РФ с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере ста тысяч рублей.
© «Вечерние ведомости»
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