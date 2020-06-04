В России почти 450 тысяч человек заражены Covid-19

За последние сутки в России выявлено ещё 8 726 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, из них 3 235 случев (37,1%) – у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране выявлено 449 834 заболевших в 85 регионах.Также за сутки зафиксировано 144 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 5 528 человек.За сутки в России полностью выздоровело 8 057 человек, общее число спасённых достигло 212 680 человек.